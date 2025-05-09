亞力財報／第1季EPS 0.61元 第2季起將明顯回溫

亞力（1514）9日發布首季財報，第1季稅後純益1.61億元，年減28％，每股稅後純益（EPS）0.61元。亞力指出，今年首季獲利下滑主要因為去年同期兌換利益高，不過目前在手訂單滿檔，且後續隨著出貨，預期營運會逐季成長。

亞力指出，目前在手訂單維持百億元，今年國內外市場兩頭並進，除了繼續積極爭取台電訂單，也將協助龍頭等級的國際半導體大客戶赴海外設廠，迎來更多重電設備訂單。另，先前已取得竹園靜態同步補償器（STATCOM）統包變電所訂單已有不錯的實績，今年力拚至少也能拿下兩所STATCOM的訂單。

亞力指出，公司為國內幾家著名半導體公司的供應鏈重要廠商，長期提供高、低壓配電盤及變壓器作為半導體建廠重要設備，未來首要目標是擴大經營半導體市場，加深與客戶的黏著度。

AI科技如火如荼發展下，亞力積極抓準相關訂單，亞力指出，在IDC機房電力設備上，亞力的強項是高低壓配電盤、模塑型/非晶質變壓器，近年每年貢獻約2~3億營業額，未來因應國內外AI及大數據應用之市場需求，將有爆發性成長。