富采法說會／首季虧損收窄 第2季觀望貿易變數、看好高價值布局
LED大廠富采（3714）9日舉行法說會，公布2025年第1季財報。儘管單季仍呈現每股虧損0.6元，但其本業虧損已較前一季顯著收斂，為營運帶來一線曙光。不過，考量到潛在的關稅政策可能引發的連鎖效應，富采對第2季的營運展望持審慎態度，預期市場觀望氣氛將會濃厚。
富采第1季合併營收56.3億元，較上一季微幅成長2.3%，與去年同期相比亦有0.9%的增長，顯示其營運基本盤尚屬穩固。
富采指出，首季營收成長的主要動能來自於車用電子、智能感測以及電視背光等應用領域的穩定需求。此外，部分客戶因應未來可能的關稅政策而提前拉貨，也對營收有所助益。但受到農曆春節假期及產業季節性因素影響，顯示器及特殊照明領域的需求相對疲軟。
在獲利能力方面，富采第1季毛利率為12.2%，較前一季的9.37%提升了2.83個百分點，與去年同期的12.2%持平。歸屬於母公司業主的淨損為新台幣4.4億元，相較於前一季虧損的6.23億元，虧損幅度明顯收窄，與去年同期的虧損4.67億元相比，亦呈現小幅收斂。值得關注的是，富采第1季的EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）獲利率達到9.1%，這反映出公司在提升營運效率方面已見成效。
展望第2季，富采坦言，由於關稅政策可能帶來的影響尚不明朗，市場觀望氣氛預計將會升溫，因此對營運展望持較為審慎的態度。
面對外部挑戰，富采強調將持續強化其穩健的財務結構，並積極推動輕資產策略以及高附加價值產品的開發。公司將更精準地管控營業費用，並加速在AI光通訊與車用光源等新世代關鍵技術的布局與應用，以期為股東創造長期的價值回報。
法人分析指出，富采控股首季營收符合預期，本業虧損顯著收斂是正面訊號，顯示成本控制及產品組合優化初見成效。惟第2季營運展望受國際貿易情勢影響，關稅政策及市場需求變化需密切關注。看好富采在高附加價值產品及新技術領域的布局，將是未來營運成長關鍵動能。
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