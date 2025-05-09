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世芯法說會／兩大因素影響 估今年後三季業績表現持穩

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY（3661）於9日舉行法說會，公布首季財報，每股純益為18.13元。同時，該公司預期，今年後三季的業績表現將保持平穩。

世芯第1季合併營收為104.84億元，季減19.7％，與去年同期大致持平，主要是因為北美大客戶7奈米製程案件進入產品周期後段，相關出貨量已減少，今年帶來的貢獻有限，同時，首季也是委託設計（NRE）業務的淡季。

世芯首季稅後歸屬母公司業主淨利為14.63億元，稅後每股純益為18.13元。

展望今年後三季，世芯預期後續業績表現將持平，主要原因是上述7奈米製程案件貢獻已有限，同時，北美ODM客戶5奈米製程AI晶片案件表現顯得疲軟。但該公司NRE業績占比將因此相對提升，由於產品組合結構改變，使得今年毛利率將比去年改善。

世芯也指出，北美的NRE業務動能依然強勁，該公司第1個3奈米製程AI晶片案件已於首季設計定案，進展順利，並預計於明年初可以開始生產。同時，可預見客戶案件的製程升級速度會加快，今年內應可見到更多3奈米製程案件啟動或設計定案。更甚者，2奈米製程案件的NRE貢獻預期也會從今年開始挹注。

世芯 奈米

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