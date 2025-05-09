神基財報／首季EPS 1.98元 獲利季增16.5%創新高
神基（3005）9日公告第1季財報，稅後純益12.28億元，季增16.5%，年增11.23%，創單季新高，每股純益1.98元。
神基第1季合併營收95.52億元，季增3.97%，年增9.73%；毛利率31.1%，季減0.7個百分點，年增0.6個百分點；營益率14.88%，季增0.78個百分點，年增0.68個百分點；稅後純益12.28億元，季增16.5%，年增11.23%，每股純益1.98元。
以業務別來看，首季電子業務營收比重達47%、綜合機構及汽車機構43%、航太10%。
神基董事長黃明漢先前於法說會指出，為反映關稅導致成本增加，神基已在進行一些漲價和調價措施，旗下Getac品牌近二年成長不錯，受到世界500強企業認可，在市場上做一些合理的價格調整，不會有太大影響。
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