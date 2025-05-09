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寶一財報／首季EPS 0.31元 獲利0.21億元、年減29%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

寶一（8222）9日公布第1季財報，單季營收2,53億元，比去年同期1.88億元，增加34.3%；但單季稅後純益為0.21億元，相較去年同期的0.3億元，減少29%，每股純益0.31元。

法人指出，寶一近兩年持續採購機台，產能陸續將於今年陸續開出，可望挹注營收成長動能，尤其是波音出貨交機回溫，並獲選為美國空軍打造第6六代戰機F-47，以及空巴的P&W、KHI等客戶訂單能見度長，均成為寶一營運增長新動能。

另外，寶一因終端用戶波音及空中巴士均預期隨著各家航空公司疫後忙著更新機隊，訂單數量將會再創紀錄。為因應後疫情時代的發動機市場復甦與供應鏈集中的需求，正持續開發新產品與新客戶，並改善製程及提升產能因應。

其中，近二年開發航太零件成功的技術或產品，在葉片冷卻片類部分，包括適用於PW1000G等發動機中的產品2項；板金類環件部分，包括有Leap 1A、B、C等發動機零件7項；加工類環件部分，開發內容涵蓋各式新舊大小發動機，以及鋁合金加工製品-真空幫浦零件產品5項。

EPS 波音 營收 航太 財報

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