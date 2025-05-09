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奇偶財報／首季EPS -1.72元 受台積股價跳水波及

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

安控廠奇偶（3356）9日召開董事會，通過首季財報，第1季營收2.6億元，年減19.6%。營業毛利率50%，年增1個百分點，營業利益1,926萬元，營業利益率7%。業外較去年同期減少3.6億元，奇偶表示，主因第1季金融資產評價損失造成。

奇偶今年首季淨損歸屬於母公司業主1.4億元。以目前股本7.99億元計算，每股淨損1.72元，為歷史新低。

奇偶去年獲利大躍進，全年稅後純益6.25億元，年增1.17倍，主要受惠轉投資台積電（2330）認列業外金融評價利益貢獻，依據奇偶年報顯示，至去年底為止，奇偶持有台積電高達960張，去年包含金融資產投資和匯兌利益達5.3億元。惟今年首季台積電股價下滑，致奇偶業外吃悶虧，承受評價損失。

EPS 台積電 營收 財報

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