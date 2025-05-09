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日月光投控4月營收創同期高 今年看好測試成長

中央社／ 台北9日電

半導體封測廠日月光投控今天下午公布4月自結合併營收新台幣522.11億元，月減2.86%、年增13.95%，創歷史同期新高。日月光投控預估，今年測試業務可持續成長，持續擴大人工智慧（AI）晶片測試市占。

日月光投控4月在封測及材料營收313.12億元，月增0.4%、年增24.3%。

累計今年前4月投控自結合併營收2003.64億元，年增12.17%。

日月光投控先前預估，今年測試業務可持續成長，預估到今年底，測試業績占投控封裝、測試及其他材料業績比重可到19%至20%，持續擴大AI晶片測試市占。

展望今年營運，日月光投控指出目標並未改變，也未下修資本支出，上半年客戶拉貨正常、部分提前交貨。

日月光投控先前評估，今年在先進封測營收規模可增至16億美元，較2024年再增加1.6倍。

日月光 營收

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