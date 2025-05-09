快訊

整理包／全民多放「4+1」日！當年被刪的7天國定假日又是哪幾天

忘記帶下車？越南移工搭台鐵掉400萬 避談用途只說「是我的錢」

高雄驚傳大規模跳電！3大科技園區電壓驟降 連高鐵、高捷也受影響

精剛營收穩步增長 公司治理評鑑首次躋身前5%行列

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

精剛（1584）2025年4月自結合併營收2.32億元，受惠於2024年啟用的鈦合金真空電弧重熔生產線和自主熔煉技術持續發酵下，月營收呈現穩健成長，累計今年前四個月合併營收達9.08億元，較去年同期增長4.87%；在全球經貿不確定性持續升高之際，展現穩健的營運韌性。

精剛表示，長期深耕鎳基與鈦基合金產品領域，產品廣泛應用於石油、天然氣產業、國防與航太等高技術門檻產業，為台灣唯一專業生產超合金與鈦合金原材料的廠商，並穩居高階合金市場領導地位；因應市場需求升溫與產業技術快速推進，精剛今年持續推動產能擴充與產線優化，進一步加強自主生產能力，為未來營運成長奠定基礎。展望後市，精剛將持續關注全球供需變化、轉單效應以及關稅與匯率波動等外部因素，靈活調整營運策略，以提升整體營運效率與市場競爭力。

於最新公布第11屆上櫃公司治理評鑑中，精剛受評以來首次入列上櫃公司前5%殊榮肯定，成為全台僅39家獲此肯定的上櫃公司之一，該項殊榮反映出公司在董事會治理、資訊揭露透明度、環境保護與社會責任實踐上努力的成果，展現企業永續發展上的多元貢獻。

營收

延伸閱讀

元太第1季每股純益1.91元

長榮4月營收年減5.6%

來億4月合併營收年增54％ 喬山增22%

AI伺服器接單暢旺…代工三強營收 寫最強4月

相關新聞

宏達電第1季 EPS 4.86元 終結虧損

宏達電昨（8）日公告首季每股純益4.86元，去年第4季是每股虧損0.98元、去年同期是每股虧損1.08元，獲利主因來自認...

啟碁將拓展歐亞市場

網通大廠啟碁（6285）昨（8）日舉行線上法說，董事長謝宏波表示，樂觀看待未來兩年仍維持成長格局，惟關稅及匯率影響，今年...

勤誠第1季 EPS 5.53元 4月營收攀峰

伺服器機殼大廠勤誠（8210）昨（8）日公告首季財報與4月營收，上季度每股純益大賺半個股本，來到5.53元，4月營收則1...

文曄第1季每股純益2.42元 美元營收看增

半導體通路大廠文曄（3036）昨（8）日召開法說會，公布首季每股純益2.41元，預期本季業績以新台幣估算的預測區間中位數...

聯電4月營收月增3% 研華減2%

聯電（2303）昨（8）日公告4月營收為204.55億元，月增3％、年增3.6％，是近六個月高點。法人指出，聯電4月受惠...

健鼎第1季 EPS 4.48元

印刷電路板（PCB）族群首季財報陸續出爐，普遍優於預期，業界正面看第2季營運續升溫。健鼎（3044）昨（8）日公布今年首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。