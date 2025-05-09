精剛營收穩步增長 公司治理評鑑首次躋身前5%行列

精剛（1584）2025年4月自結合併營收2.32億元，受惠於2024年啟用的鈦合金真空電弧重熔生產線和自主熔煉技術持續發酵下，月營收呈現穩健成長，累計今年前四個月合併營收達9.08億元，較去年同期增長4.87%；在全球經貿不確定性持續升高之際，展現穩健的營運韌性。

精剛表示，長期深耕鎳基與鈦基合金產品領域，產品廣泛應用於石油、天然氣產業、國防與航太等高技術門檻產業，為台灣唯一專業生產超合金與鈦合金原材料的廠商，並穩居高階合金市場領導地位；因應市場需求升溫與產業技術快速推進，精剛今年持續推動產能擴充與產線優化，進一步加強自主生產能力，為未來營運成長奠定基礎。展望後市，精剛將持續關注全球供需變化、轉單效應以及關稅與匯率波動等外部因素，靈活調整營運策略，以提升整體營運效率與市場競爭力。

於最新公布第11屆上櫃公司治理評鑑中，精剛受評以來首次入列上櫃公司前5%殊榮肯定，成為全台僅39家獲此肯定的上櫃公司之一，該項殊榮反映出公司在董事會治理、資訊揭露透明度、環境保護與社會責任實踐上努力的成果，展現企業永續發展上的多元貢獻。