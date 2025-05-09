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精誠營收／4月32.7億元 創歷來同期新高

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

精誠（6214）9日公布，4月合併營收32.7億元，年增27.2%；累計前4月合併營收131.06億元，年增2.7%，當月與累計營收雙創同期新高。

精誠表示，4月營收成長主要受惠於全球大型客戶於海外投資建廠所帶動的軟體服務需求，為整體營運注入成長動能；同時高科技與金融產業等核心客戶陸續完成年度續約，也進一步挹注穩定營收來源。整體來看，營運表現持穩，符合預期。

此外，企業投入數位轉型的趨勢持續加速，對於AI導入運用需求也繼續加溫，精誠將運用自身在數據整合與軟體開發的優勢，聚焦ESG、雲端與資安等關鍵領域，為客戶提供新型態服務解決方案，進一步掌握AI需求商機。

展望第2季，精誠指出，將持續深化與國際原廠的合作，強化AI領域的技術接軌，並推動AI應用加速導入高科技製造業與金融業等產業場景；同時深化在東南亞市場的布局，透過在地資源整合與策略合作，延伸集團自有服務量能，擴大區域服務版圖。

AI 營收 精誠 軟體

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