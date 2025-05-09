世界營收／4月36.75億元 月減20.21%、年增8.45%為三個月以來低點

晶圓代工廠世界先進（5347）9日公告今年4月營收36.75億元，月減20.21%、年增8.45%，為近三個月以來低點；累計前四月合併營收156.24億元、年增兩成。

針對本季營運，在近期新台幣狂升，世界先進在日前的法說會上指出，第2季毛利率中位數為28%，較上季30.1%下滑2.1個百分點，匯率以1美元兌新台幣30.9元為假設基準，新台幣升值1%，對公司毛利率影響為0.5個百分點，以新台幣升值幅度約6%來說，對毛利率影響約3個百分點。

世界先進進一步說，有部分客戶因關稅成本增加考量而提前拉貨，目前訂單能見度約三個月，預期第2季產能利用率將增加中個位數百分點，約在75%到80%之間，第3季將比第2季增加，第4季待觀察。