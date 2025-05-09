仁寶營收／4月622億元、年月雙衰 董座親揭德州新進度

代工大廠仁寶（2324）9日公布4月單月合併營收為622.99億元，月減18.3%，年減19.4%，合併前4月營收達2,613.97億元，年減5.6%。面對美中貿易戰帶來的衝擊，仁寶則將持續降低旗下大陸生產的比重，事實上，仁寶在大陸的廠區，主要分布在昆山、南京、重慶、成都等地，昆山廠規模是所有廠區最大，去年仁寶大陸生產比重高達七成，而團隊為因應地緣政治變化，預計將生產比重將至五成。

面對關稅帶來的影響，仁寶董事長陳瑞聰9日指出，遇到了就只能去應對，自己的態度是既然已經遇到了，也很好就是去解決，對自己來說，對於匯率來講，從前幾天巨升以後，往後應該不會再這樣震盪了，大概就會平衡下來了。至於一些匯損的部分，就把它承認就好了。至於第2季發展，他透露，目前旗下客戶都很保守，但是他們也有要求我們要想辦法把貨物趕快出貨，他們很有可能也會因此拉貨拉得比較多，至於90天後會怎麼樣，我們仍然還要再觀察。至於美國廠的部分，陳瑞聰表示，之前有談到考慮在德州，現在應該是已經蠻確定的了，具體時間仍無法公布，但已經蠻確定了。

事實上，仁寶近年已積極的朝多角化營運來布局，總經理伯納多羅日前透露，伺服器產品將會是仁寶今（2025）年主要衝刺的一個重點領域，隨著AI伺服器的問世、整個市場都呈現快速增長的態勢，包括一般的「通用型伺服器」以及「AI伺服器」產品，近年來我們都有看到持續在增長，在團隊的持續努力之下，未來在加速伺服器數量增加的速度，預計將會比通用型伺服器快三倍。

根據仁寶電腦日前公布的去（2024）年財報顯示，團隊去年稅後純益為100.42億元，年增31%，每股盈餘達新台幣2.3元。事實上，仁寶近年也卯足全力的衝刺AI PC及車電市場，在筆電客戶需求方面，也逐步邁向成長、筆電新品及AI PC專案出貨轉佳的帶動，全年營收有望維持成長態勢。公司也將於5月29日在內湖總部召開股東會。