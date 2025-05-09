可寧衛股東會通過股票分割 首季營收年增14%、毛利率53%添動能

國內環保與循環經濟領導廠商可寧衛（8422）2025年首季繳出亮眼成績，在廢棄物處理本業、大型土壤整治專案及轉投資效益共同挹注下，稅後淨利達4.45億元，季增20.92%，年增80.16%，每股盈餘3.97元，顯示整體獲利結構持續優化，盈利能力顯著增強。公司於9日股東常會上，除承認2024年財報及股利分配，亦通過股票分割案，為未來發展增添動能。

在營收與毛利表現上，可寧衛第1季合併營收14.61億元，季增12.64%，年增14%。毛利率更顯著提升至53%，較前一季的44.1%增加8.9個百分點，並較去年同期的32.6%大幅躍升20.4個百分點，顯示公司營運效率與成本控制能力均有顯著提升。

為因應未來資本市場運作需求並提升股票流動性，可寧衛股東會決議採行彈性面額制度，將每股面額由新台幣10元調整為1元。公司表示，此次股票分割預計最快於今年第4季完成，調整後實收資本額維持不變，亦不影響股東權益。

可寧衛股東會亦承認2024年度財報，公司該年度稅後淨利11.75億元，每股盈餘10.7元。會中決議配發現金股利10元，配發率高達93%。以近期收盤價計算，現金殖利率超過5%，展現公司對股東回饋的高度重視。

可寧衛指出，首季成長主要歸功於廢棄物處理本業的穩健表現，以及積極承攬大型土壤整治專案，帶來穩定的現金流與獲利基礎。同時，公司布局的多元循環經濟解決方案與再生能源等轉投資項目，已陸續開始貢獻營收，為整體營運注入成長新動能。

可寧衛表示，儘管當前國際情勢存在不確定性，如關稅政策調整與匯率波動等外部挑戰，但公司長期深耕本土市場，營運策略穩健，整體營運步調未受干擾，展現出良好的抗風險能力與持續成長潛力。

法人分析，可寧衛在高股息、穩健成長的基礎上，透過股票分割及多元業務拓展，未來發展值得持續關注。