快訊

整理包／全民多放「4+1」日！當年被刪的7天國定假日又是哪幾天

忘記帶下車？越南移工搭台鐵掉400萬 避談用途只說「是我的錢」

高雄驚傳大規模跳電！3大科技園區電壓驟降 連高鐵、高捷也受影響

可寧衛股東會通過股票分割 首季營收年增14%、毛利率53%添動能

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
可寧衛公司。截自官網
可寧衛公司。截自官網

國內環保與循環經濟領導廠商可寧衛（8422）2025年首季繳出亮眼成績，在廢棄物處理本業、大型土壤整治專案及轉投資效益共同挹注下，稅後淨利達4.45億元，季增20.92%，年增80.16%，每股盈餘3.97元，顯示整體獲利結構持續優化，盈利能力顯著增強。公司於9日股東常會上，除承認2024年財報及股利分配，亦通過股票分割案，為未來發展增添動能。

營收與毛利表現上，可寧衛第1季合併營收14.61億元，季增12.64%，年增14%。毛利率更顯著提升至53%，較前一季的44.1%增加8.9個百分點，並較去年同期的32.6%大幅躍升20.4個百分點，顯示公司營運效率與成本控制能力均有顯著提升。

為因應未來資本市場運作需求並提升股票流動性，可寧衛股東會決議採行彈性面額制度，將每股面額由新台幣10元調整為1元。公司表示，此次股票分割預計最快於今年第4季完成，調整後實收資本額維持不變，亦不影響股東權益。

可寧衛股東會亦承認2024年度財報，公司該年度稅後淨利11.75億元，每股盈餘10.7元。會中決議配發現金股利10元，配發率高達93%。以近期收盤價計算，現金殖利率超過5%，展現公司對股東回饋的高度重視。

可寧衛指出，首季成長主要歸功於廢棄物處理本業的穩健表現，以及積極承攬大型土壤整治專案，帶來穩定的現金流與獲利基礎。同時，公司布局的多元循環經濟解決方案與再生能源等轉投資項目，已陸續開始貢獻營收，為整體營運注入成長新動能。

可寧衛表示，儘管當前國際情勢存在不確定性，如關稅政策調整與匯率波動等外部挑戰，但公司長期深耕本土市場，營運策略穩健，整體營運步調未受干擾，展現出良好的抗風險能力與持續成長潛力。

法人分析，可寧衛在高股息、穩健成長的基礎上，透過股票分割及多元業務拓展，未來發展值得持續關注。

可寧衛 營收 股東會 股票分割

延伸閱讀

6％以上殖利率暴增「高股息ETF」5月變主角？股添樂：00878、00944、00713回頭看報酬都不差

聖暉首季每股純益5.18元 創同期新高

大推00878…擁「3關鍵原則」不會買錯！超馬芭樂曝：高股息ETF怎麼選

可寧衛第1季EPS 3.97元 聯強1.1元

相關新聞

宏達電第1季 EPS 4.86元 終結虧損

宏達電昨（8）日公告首季每股純益4.86元，去年第4季是每股虧損0.98元、去年同期是每股虧損1.08元，獲利主因來自認...

啟碁將拓展歐亞市場

網通大廠啟碁（6285）昨（8）日舉行線上法說，董事長謝宏波表示，樂觀看待未來兩年仍維持成長格局，惟關稅及匯率影響，今年...

勤誠第1季 EPS 5.53元 4月營收攀峰

伺服器機殼大廠勤誠（8210）昨（8）日公告首季財報與4月營收，上季度每股純益大賺半個股本，來到5.53元，4月營收則1...

文曄第1季每股純益2.42元 美元營收看增

半導體通路大廠文曄（3036）昨（8）日召開法說會，公布首季每股純益2.41元，預期本季業績以新台幣估算的預測區間中位數...

聯電4月營收月增3% 研華減2%

聯電（2303）昨（8）日公告4月營收為204.55億元，月增3％、年增3.6％，是近六個月高點。法人指出，聯電4月受惠...

健鼎第1季 EPS 4.48元

印刷電路板（PCB）族群首季財報陸續出爐，普遍優於預期，業界正面看第2季營運續升溫。健鼎（3044）昨（8）日公布今年首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。