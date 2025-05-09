台積電營收／4月3,495億 月增22.2%、年增48.1%
台積電（2330）9日公布 2025 年 4 月營收報告。4 月合併營收約為新台幣 3,495 億 6,700 萬元，較上月增加 22.2%，較去年同期增加 48.1%。累計 2025 年 1 至 4 月營收約為新台幣 1 兆 1,888 億 2,100 萬元，較去年同期增加 43.5%。
台積電9日開高走高收最高，早盤以938元開出， 終場收在949元，上漲31元，漲幅3.38%，市值24兆6,101億元；影響大盤指數約260點。
台積電在日前法說會時提出第2季展望，根據對當前業務狀況的評估，預估今年第2季美元營收介於284~292億美元，平均值季增近約13%；若以新台幣 32.5 元兌 1 美元匯率假設，預估毛利率57~59%，營益率47~49%。
台積電表示，預計美元營收全年成長近中雙位數（24~26%，約25%）不變，持續超越晶圓代工2.0產業表現，預期AI需求持續強勁，其他市場溫和復甦。
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