振宇五金首季財報亮眼 盤中攻上漲停

振宇五金（2947）第1季財報表現亮眼，合併營收5.52億元，年增7.8%。稅後純益為2,586 萬元，每股盈餘1.34元，獲利表現亮眼。激勵9日股價表現，盤中來到90.2元，攻上漲停。

振宇五金4月合併營收達1.79億元，較去年同期成長3.9%，累計前四月合併營收達7.32億元，年增6.82%。振宇五金指出，近期面臨國際關稅政策波動，加上清明連假推升國人出遊意願，壓抑國內居家消費動能，公司仍展現出強韌的營運體質。4月單月營收逆勢成長，主因來自清明促銷活動與新門市布局效益開始發酵，有效帶動區域來客數與業績動能。公司也同步推進三峽門市籌備作業，持續拓展北部市場的布局，擴大市場占有率。

在供應鏈策略方面，面對全球關稅壓力，公司積極與具出口實力的在地外銷工廠合作，強化採購彈性並控制成本。首波導入的MIT手工具，帶動該品類銷售量年增8.4%，為單月成長幅度最高的類別；另油漆防水品類亦受惠於季節需求與促銷推力，年增6.08%，突顯公司在商品與供應策略上的調整方向正確，進一步挹注營運動能。

在營運方面，振宇五金因應6月起夏季電價上路，積極深化「節能商品」布局，鎖定節電與綠色消費雙重趨勢。根據經濟部能源局資料指出，室內空調溫度每調高 1℃，可節省6至9%冷氣用電，若搭配風扇使用，循環效率更佳，可進一步降低空調耗能。

其中DC馬達產品相較傳統AC馬達，可節省高達70%用電成本，公司已陸續引進DC節能風扇、DC抽風扇與馬達立扇...等多樣化節能家電商品，協助消費者降低用電支出、實踐低碳生活。同時也攜手億光電子（2393）推出ALD自有品牌「LED 超節能燈泡」，進一步擴大節能商品選擇。公司表示，節能商品將成為夏季主力商品，有望為營運帶來新的成長動能。

在數位會員方面，4月數位會員營收達1.07億元，占總營收比重達56.5%，年增3.55%；會員總數突破61.3萬人，年增17.31%，單月新增逾9萬人，創歷年同期新高。公司表示，透過5月雙節促銷活動，結合會員專屬家電抽獎及點數兌換機制，成功提升會員黏著度與回購率，擴大品牌長期效益。