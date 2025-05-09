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黃仁勳將現身 Computex！矽光子先鋪紅毯 華星光亮紅燈最搶眼

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。路透
輝達執行長黃仁勳。路透

台積電（2330）9日擺脫殺尾盤衰運，帶著台股強勢收復5日均線。而矽光子族群隨著輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計5月19日來台出席Computex，話題熱度攀升，激勵相關個股表現。

早盤華星光（4979）頻頻亮紅燈，漲停至166元，成功回補4月初跳空缺口，帶動光聖（6442）、立碁（8111）、上詮（3363）、波若威（3163）等股積極上攻，成為盤面焦點之一。

輝達執行長黃仁勳將於5月19日在台北流行音樂中心發表主題演講，為Computex 2025揭開序幕，探討AI與加速運算技術的最新突破與未來趨勢。

此外，市場預期黃仁勳此行將拜訪台灣重量級組裝廠與顯示卡廠，包括廣達（2382）、鴻海（2317）、緯穎（6669）、技嘉（2376）、華碩（2357）、緯創（3231）及微星（2377），並有望敲定輝達新一代AI伺服器GB300訂單，推動AI產業供應鏈布局。「美國製造」後續發展亦成討論焦點。

外貿協會宣布，這場主題演講將同步進行線上直播，觀眾可至Computex Keynote 網站觀看回放影片。

華星光第1季合併營收達10.67億元，季增1.8%、年增62.63%，創下逾9年新高。法人看好，公司憑藉採購效益提升與良好成本控管，將持續擴產，以滿足市場需求。

此外，華星光積極切入COC（共同封裝光學）業務，預計2025年將貢獻約10%內的營收，強化產品布局。今年，華星光營運重心聚焦於AI與資料中心、矽光子共同封裝光學、光達及熱輔助磁記錄四大領域，其中800G產品需求自去年啟動，法人看好今年成長動能強勁。

AI 華星光

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