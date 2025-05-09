保瑞營收／前四月68.4億元、年增逾五成

保瑞（6472）9日公告4月合併營收20.2億元，較去年同期成長22.8%；累計今年前四月合併營收68.4億元，年增 52.2%。保瑞表示，CDMO表現維持高檔，全球銷售業務主要受惠胃食道逆流用藥DLS為首的學名藥、與小兒癲癇口服液VIGAFYDE為首的特殊專科用藥市占率擴張，營收較前一季大幅反彈。

保瑞藥業表示，現代人生活節奏緊湊、壓力大，加上長時間久坐、三餐不定時、飲食偏好高油高糖食物，都是導致胃食道逆流盛行的主因。根據市調機構Research Nester統計指出，胃食道逆流症市場規模在2024年為52.4億美元，預計到2037年將超過71.3億美元，年複合成長率將超過2.4%。

此外，Data Bridge Market Research也分析，兒科癲癇治療市場規模2022年為114.5億美元，到2030年可望成長至169.1億美元年複合成長率趨於5%左右。不論是胃食道逆流或是兒童癲癇治療用藥，市場前景都相當樂觀。

保瑞表示，在第1季較目標提早完成產品組合優化後，公司對現有產品組合的競爭力更具信心。DLS雖然於前一季個季度受市場需求影響銷售較淡，然競爭者第2季初出現供應鏈問題，保瑞隨即補足缺口，成功搶下市占，此應變能力正是雙引擎策略所體現的營運韌性與供應鏈效率；加上KCL、Diltiazem及VIGAFYDE等新產品穩定貢獻，銷售動能已於4月顯著回升。保瑞未來也將持續專注於毛利率提升與現金流品質，將資源投注至高價值與特殊專科品項，加速集團穩健成長。