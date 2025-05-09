快訊

NBA／愛德華上半場扭傷後續戰 灰狼輕取勇士系列賽扳平

白襪還是小熊隊？新教宗良14世當選掀芝加哥分裂戰 家人曝答案

小甜甜千字信動情求復合 宋晉賢冷回：不要再耍把戲

保瑞營收／前四月68.4億元、年增逾五成

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）9日公告4月合併營收20.2億元，較去年同期成長22.8%；累計今年前四月合併營收68.4億元，年增 52.2%。保瑞表示，CDMO表現維持高檔，全球銷售業務主要受惠胃食道逆流用藥DLS為首的學名藥、與小兒癲癇口服液VIGAFYDE為首的特殊專科用藥市占率擴張，營收較前一季大幅反彈。

保瑞藥業表示，現代人生活節奏緊湊、壓力大，加上長時間久坐、三餐不定時、飲食偏好高油高糖食物，都是導致胃食道逆流盛行的主因。根據市調機構Research Nester統計指出，胃食道逆流症市場規模在2024年為52.4億美元，預計到2037年將超過71.3億美元，年複合成長率將超過2.4%。

此外，Data Bridge Market Research也分析，兒科癲癇治療市場規模2022年為114.5億美元，到2030年可望成長至169.1億美元年複合成長率趨於5%左右。不論是胃食道逆流或是兒童癲癇治療用藥，市場前景都相當樂觀。

保瑞表示，在第1季較目標提早完成產品組合優化後，公司對現有產品組合的競爭力更具信心。DLS雖然於前一季個季度受市場需求影響銷售較淡，然競爭者第2季初出現供應鏈問題，保瑞隨即補足缺口，成功搶下市占，此應變能力正是雙引擎策略所體現的營運韌性與供應鏈效率；加上KCL、Diltiazem及VIGAFYDE等新產品穩定貢獻，銷售動能已於4月顯著回升。保瑞未來也將持續專注於毛利率提升與現金流品質，將資源投注至高價值與特殊專科品項，加速集團穩健成長。

保瑞 胃食道逆流

延伸閱讀

來億4月合併營收年增54％ 喬山增22%

兒科住院醫師人力谷底反彈 兒科醫學會嘆人才轉入診所

影／媽媽抱著3歲癲癇愛女跪路旁！白沙屯媽祖鑾轎停下腳步了

孩子常發呆、說話突中止 小心是小兒癲癇發作

相關新聞

宏達電第1季 EPS 4.86元 終結虧損

宏達電昨（8）日公告首季每股純益4.86元，去年第4季是每股虧損0.98元、去年同期是每股虧損1.08元，獲利主因來自認...

啟碁將拓展歐亞市場

網通大廠啟碁（6285）昨（8）日舉行線上法說，董事長謝宏波表示，樂觀看待未來兩年仍維持成長格局，惟關稅及匯率影響，今年...

勤誠第1季 EPS 5.53元 4月營收攀峰

伺服器機殼大廠勤誠（8210）昨（8）日公告首季財報與4月營收，上季度每股純益大賺半個股本，來到5.53元，4月營收則1...

文曄第1季每股純益2.42元 美元營收看增

半導體通路大廠文曄（3036）昨（8）日召開法說會，公布首季每股純益2.41元，預期本季業績以新台幣估算的預測區間中位數...

聯電4月營收月增3% 研華減2%

聯電（2303）昨（8）日公告4月營收為204.55億元，月增3％、年增3.6％，是近六個月高點。法人指出，聯電4月受惠...

健鼎第1季 EPS 4.48元

印刷電路板（PCB）族群首季財報陸續出爐，普遍優於預期，業界正面看第2季營運續升溫。健鼎（3044）昨（8）日公布今年首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。