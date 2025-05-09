宏達電第1季 EPS 4.86元 終結虧損

宏達電（2498）昨（8）日公告首季每股純益4.86元，去年第4季是每股虧損0.98元、去年同期是每股虧損1.08元，獲利主因來自認列出售XR部門予Google，終結連續27個季度虧損。

宏達電今年元月與Google簽署協議，宏達電將獲得Google支付交易價金2.5億美元（約新台幣82億元），而部分宏達電XR研發團隊成員將加入Google，且XR智慧財產權非專屬授權（IP）將授予Google使用，預估可為宏達電貢獻每股純益9.83元。

宏達電今年首季稅後純益40.54億元，但營業利益卻虧損11.44億元；換言之，若扣除出售XR部門所獲得的利益，實際上宏達電首季本業仍呈現虧損。

展望未來，宏達電日前宣布美國電信巨擘AT&T、高齡沉浸式健康照護創新公司Mynd Immersive，以及美國最大合約復健服務提供商（即第三方復健機構）Select Rehabilitation，於全美高齡照護機構社區共同推動新一代高齡沉浸式XR治療計畫。

業界人士表示，宏達電連續六年虧損，當前的XR產品仍無法讓公司直接轉虧為盈，但此次與AT&T等合作夥伴的高齡沉浸式XR治療計畫，象徵宏達電XR產品獲國際客戶肯定，若能建立有效的商業模式，營運值得期待。