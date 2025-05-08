創見首季每股純益0.87元 靈活應對關稅及匯率波動
創見資訊董事會通過 2025年第1季財報，第1季合併營收29.8億元，季增19.2%；營業利益4.8億元，季增49.8%，稅後純益3.73億元，季減15.9%，每股純益0.87元。
創見表示，今年第一季，受惠工控專案發酵動能，以及AI（人工智慧）應用推動記憶體市場成長，高階記憶體模組需求上升，帶動創見營收表現穩健提升 ，良好的供應鏈及庫存管理、生產效能的提升，亦使創見本季毛利率達 28.8%，展現穩健營運成果。
展望未來，DRAM及NAND FLASH原廠持續調節需求及供給，可望帶動市場價格與供需結構逐步穩定。
而美國關稅政策使全球記憶體市場存在風險及變數，面對可能造成的成本上升壓縮利潤、需求萎縮及消費延遲等，創見將持續關注政策變動及產業動態，且彈性調整採購及價格策略，在變動的市場環境中保持企業競爭力。
針對匯率波動的不確定性，創見表示，也會持續關注總體經濟動態，配合國際金融局勢，靈活配置資產部位，降低匯率波動風險。
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