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麗豐財報／首季 EPS 0.68元 4月營收3.34億元、連三個月月增

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

麗豐-KY（4137）8日召開董事會，通過2025年第1季營運成果，單季合併營收7.98億元、年減20%，營業利益0.96億元、年減55%，稅後淨利0.56億元、年減23%，每股稅後純益（EPS）0.68元。

麗豐也公布4月合併營收3.34億元，較上月成長0.75％，已經連續三個月月增，亦為第2季營運奠定穩健成長起點，可謂營運最壞狀況已過。累計2025年前四月合併營收11.32億元。

麗豐-KY表示，雖然因主要營運市場整體需求尚未全面復甦，但毛利率表現維持在82％穩健水準，面對不確定的經濟情勢，公司積極強化內部管理效能與費用控管，持續優化營運結構，穩健推進各項策略布局，奠定長期發展基礎，並維持充沛資金彈性，有利未來持續實施創新專案及資本運用策略，以強化整體營運韌性與股東回饋能力。

麗豐表示，為深化在高效能保養與智慧美容領域的布局，近期積極推動從產品研發到服務體驗的全方位升級。在產品端，麗豐-KY聚焦亞洲消費者膚質特性與日常保養需求，因應炎熱夏季到來，針對亮白、淡斑、修護、抗老等核心功能持續發表具臨床驗證效益的專業美容保養產品，其中「晶鑽白透淡斑系列」以及「全新美白防曬霜」取得美白、淡斑特證，充分展現對產品品質與臨床實效的高度研發能力，首批新品上市已全數銷售完畢。

另外，麗豐與策略夥伴永立榮聯手推出的「禦顏萃泌系列」新品，結合專利羊水蛋白活性成分，為敏感與乾燥性膚質提供革新解方，預計將於5月9日於中國大陸武漢舉辦「禦顏粹泌系列」新品上市大會，將自下半年起正式於大陸與台灣市場鋪貨，並透過克麗緹娜近5,000家實體門市展開銷售，也將成為集團未來業績動能的重要新來源。

在服務體驗方面，麗豐-KY正式導入全新開發的「花精部絡AI智能機器人」，將AI演算法、3D視覺精準定位與6維力感測等多項先進科技深度整合，打造一套兼具智慧化、標準化與個人化的次世代美容服務系統，高度提升客戶使用產品感受。

透過此項AI驅動的創新突破，麗豐-KY不僅加速推動美容產業數位轉型，更進一步鞏固其在「美容保養與大健康融合」領域的市場領導地位，透過產品創新與技術導入雙軌並進，展現品牌在智慧美膚時代中的領先實力。

展望2025年，麗豐-KY將透過三大策略布局：降本增效、重磅新品的推出以及「店務通」系統的應用與推廣，藉以提升營運效益，持續以創新為核心驅動力，藉由不斷優化產品線、深化高效能保養與智慧美容，並以克麗緹娜線下實體門店的專業體驗銷售，搭配HOME SPA線上電商銷售的雙重綜效策略，麗豐-KY正穩健打造出一套能兼顧精準服務與廣泛銷售的創新生意模式，不僅擴大品牌觸達，更強化產品與消費者間的連結力道。

布局 麗豐

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