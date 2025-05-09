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法人連買股 抗震優選

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導

美國關稅政策難以預測，台股近日陷入震盪，投顧法人指出，在大盤區間盤整之際，建議挑選股價表現強勢，同時三大法人青睞的「法人連買強勢股」，可提供後續股價保護傘效果。

篩選近五日股價表現強勢、成交均量超過千張，並且三大法人連續買超個股，當中的台光電（2383）、上詮表現亮眼，分別上漲19.06%、17.74%，亞航、奇鋐、泰金寶-DR、統一實、佶優、台燿、聯茂、台塑化等也都有超過10%漲幅。

在法人連續買超、股價表現強勢的個股中，三大法人連續買超聯茂12天，統一實有六天日，台光電、奇鋐、台塑化五天，上詮四天，亞航、泰金寶-DR、佶優、台燿也分別有三天。

法人建議，市場預期美國可能調整或鬆綁對中國大陸AI晶片、COMPUTEX 2025將於20日開展，預期人工智慧（AI）概念股仍為主流，加上新台幣匯率連兩日走穩、融資餘額持續健康、中國大陸降準降息等利多因素，有利台股繼續挑戰關稅缺口。惟印巴地緣衝突再起、川普準備宣布半導體關稅調查結果、台灣4月消費者物價總指數CPI年增率2.03%，可能壓抑上漲動能。操作建議選股以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，並保留一定的現金彈性。

台光電 泰金寶

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