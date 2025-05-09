文曄第1季每股純益2.42元 美元營收看增

半導體通路大廠文曄（3036）昨（8）日召開法說會，公布首季每股純益2.41元，預期本季業績以新台幣估算的預測區間中位數與首季相當，若為美元計價，本季美元營收可望季增中個位數百分比（4%至6%）。

文曄首季合併營收約2,474.24億元，季減6％，年增約28％，表現超越財測區間上緣；歸屬母公司業主淨利27.07億元，季增7％，年增約七成，超越財測中位數，每股純益2.41元。

展望本季，基於美元兌新台幣1：31.2的匯率假設基礎，文曄估計以新台幣計價合併營收將落在2,400億至2,550億元之間，約季減3％至季增3％，毛利率介於4.5％至4.7％，每股純益估1.96元至2.46元之間。