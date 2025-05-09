三星推超薄AI手機 台鏈樂

智慧手機品牌廠三星昨（8）日宣布首款超薄AI智慧手機Galaxy S25 Edge將在5月13日於線上發表，屆時將公開規格與售價；法人指出，包括台積電（2330）、晶技等供應鏈有望業績吃補。

三星原定4月中旬發表Galaxy S25 Edge，但受到川普關稅戰影響，決定延宕上市時間。三星先前釋出資訊，Galaxy S25 Edge為Galaxy S系列最輕薄的AI智慧手機，厚度5.85mm，重量約163克，採用全平面設計，而且邊框與背蓋皆為平面金屬材質，外觀充滿現代感，且具備極簡約美學。

手機規格方面，外界猜測，Galaxy S25 Edge配備一顆2億畫素的廣角主鏡頭，配備6.7吋的AMOLED螢幕，處理器則是使用高通Snapdragon 8 Elite，並搭配12GB RAM及256GB/ 512GB儲存空間。

供應鏈方面，據傳Galaxy S25 Edge的處理器Snapdragon 8 Elite為台積電代工生產，晶技供應石英元件。

法人表示，超薄AI智慧手機市場需求逐漸升溫，三星率先推出旗艦級的超薄手機，銷售量好壞將成為市場風向球。