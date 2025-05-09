伺服器滑軌廠川湖（2059）昨（8）日舉行法說會，公司表示，第2季將持平或小幅優於第1季，能見度沒有改變，下半年要看第2季的基期，以及7、8月關稅的結果與匯率走勢，GB200順利出貨，GB300架構沒有改變，2026到2028年都將是不錯且穩定成長的時期。

川湖執行副總王俊強表示，川湖95%應收帳款來自美元，新台幣兌美元每升值1%，影響毛利率約0.6個百分點。升值直接影響就是營收與毛利，川湖的因應措施就是提升技術能力，今年展望與能見度沒有改變，需求都在，改變的只有關稅與升值。

他說，關稅的問題無人知道，川湖能做的就是到美國設廠，美國生產成本貴，說不定客戶也願意付款，因此規劃在美國做高度敏感的產品就好。