瀚荃減資 每股退1.5元
連接器廠商瀚荃（8103）董事會昨（8）日通過，擬辦理現金減資退還股東股款案，每股將退還現金1.5元。此次減資比例為15%，減資後實收資本額為7.84億元。
瀚荃今年現金股利配發率也較往年提升，現金配發率拉高到七成以上，每股將配發2.8元現金股利。
瀚荃指出，為提升股東權益報酬率，以及在不影響未來各項營業及投資現金流量需求前提下，兼顧投資人、股東利益及資本結構優化等，提出現金減資退還股款方案。經董事會決議擬進行現金減資，每股退還現金1.5元。
瀚荃表示，擬辦理現金減資1.38億元，銷除股份1,384萬股，以目前已發行股份總數為普通股9,227萬股計算，減資比例為15%，每股退還現金1.5元。減資後實收資本額為7.84億元。
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