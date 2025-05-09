聯電4月營收月增3% 研華減2%
聯電（2303）昨（8）日公告4月營收為204.55億元，月增3％、年增3.6％，是近六個月高點。法人指出，聯電4月受惠於急單效應，推動營運向上，但第2季將有新台幣升值的匯損影響，整體業績成長幅度將受限。
聯電累計前四月營收783.13億元，年增5.3％。
聯電共同總經理王石先前表示，預期第2季所有產品應用領域將溫和回升，但由於市場和政策隨著關稅影響而變動，對於未來晶圓需求的預測仍持審慎態度。
工業電腦龍頭研華4月營收61.43億元，月減2.85%、年增28.97%，創歷年同期新高。展望後市，研華預估本季營收呈個位數季增，較去年同期成長雙位數，毛利率及營益率也有機會攀升。
研華累計前四月合併營收達234.94億元，年增26.03%。以區域別來看，4月北美、大陸、台灣及新興市場表現佳。
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