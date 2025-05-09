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健鼎第1季 EPS 4.48元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

印刷電路板（PCB）族群首季財報陸續出爐，普遍優於預期，業界正面看第2季營運續升溫。健鼎（3044）昨（8）日公布今年首季財報淨利23.56億元，季增5.7%，年增28%，每股純益4.48元，創歷史新高。華通首季每股純益1.1元，是同期次高， 第2季有關稅急單，營運不看淡。

健鼎說明，首季產品組合持續優化，單季營收171.28億元，季增0.4%，年增12%，毛利率增近25%，創新高，季增0.69個百分點。

展望第2季，健鼎提到，目前雖受美國關稅政策影響，但營收及獲利應可維持正向，成長動能仍以伺服器、汽車及HDI產品為主，整體方向朝高階、高層板產品發展的目標不變。

健鼎也公布4月合併營收63.63億元，月增8.1%，年增16.8%，創歷年同期新高。累計今年前四月合併營收234.9億元，年增13.3%。

華通首季毛利率17.17%，年增約3個百分點，稅後純益13.13億元，季減約二成，年增32.3%，每股純益1.1元，營收及獲利皆創同期次高。受惠於客戶積極拉貨，華通4月營收65.01億元，是同期新高，累計前四月營收創同期新高。

華通表示，第1季HDI消費性電子訂單熱度延續，主要是美系手機、平板電腦及筆電、低軌道衛星LEO產品皆穩定出貨，近期觀察，客戶對第2季消費性產品需求較往年積極。

業界預期，對等關稅緩徵的提前拉貨潮，可能延續至第2季，可望提升華通原本淡季較低的產能利用率、挹注第2季營運淡季不淡。

華通也公告，參與投資開鴻能源公司；該公司是鴻海集團先前與開發金旗下中華開發資本共同成立。

營收 華通

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