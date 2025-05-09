快訊

大雷雨亂母親節 吳德榮：今熱爆午後變天 周末防劇烈天氣北台灣轉涼

美英達成貿易協議 美股道瓊漲254點、那指上揚1.07%

勤誠第1季 EPS 5.53元 4月營收攀峰

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

伺服器機殼大廠勤誠（8210）昨（8）日公告首季財報與4月營收，上季度每股純益大賺半個股本，來到5.53元，4月營收則19.74億元，月增14%、年增91%，兩者同創歷史新高。

勤誠今年首季營收41.53億元，季增7.4%、年增49.8%，稅後純益6.7億元，季增42.9%、年增83%，每股純益5.53元，較去年第4季每股純益3.91元、去年同期每股純益3.03元，雙雙大幅成長。

回顧第1季營運，勤誠指出，隨著AI應用加速滲透，帶動終端客戶需求大幅成長，整體專案出貨進度優於預期，新專案開發也如火如荼地開發。此外，今年新切入的機櫃業務亦如預期發展，帶動營收與獲利表現較去年同期顯著提升。

展望第2季，受惠終端客戶需求持續增溫，4月合併營收創下單月新高。勤誠認為，近期受美國關稅政策影響的不確定因素仍在，不排除部分客戶提前備貨，將持續關注終端市場動態與地緣政治發展，並積極與終端客戶及直接客戶討論應對方案，審慎掌握風險與機會，保持靈活調整營運策略、加快全球製造在地化的布局。

勤誠 營收

延伸閱讀

4月股災投資人勇敢進場 有交易戶數連3升至414萬戶

特力營收／4月27.4億元 關稅政策衝擊貿易、零售事業

智伸科營收／半導體與醫療動能續強 4月6.52億元年增8.22％

市值型ETF抗震勝出！009803…4月表現優於大盤與高股息ETF

相關新聞

宏達電第1季 EPS 4.86元 終結虧損

宏達電昨（8）日公告首季每股純益4.86元，去年第4季是每股虧損0.98元、去年同期是每股虧損1.08元，獲利主因來自認...

啟碁將拓展歐亞市場

網通大廠啟碁（6285）昨（8）日舉行線上法說，董事長謝宏波表示，樂觀看待未來兩年仍維持成長格局，惟關稅及匯率影響，今年...

勤誠第1季 EPS 5.53元 4月營收攀峰

伺服器機殼大廠勤誠（8210）昨（8）日公告首季財報與4月營收，上季度每股純益大賺半個股本，來到5.53元，4月營收則1...

文曄第1季每股純益2.42元 美元營收看增

半導體通路大廠文曄（3036）昨（8）日召開法說會，公布首季每股純益2.41元，預期本季業績以新台幣估算的預測區間中位數...

聯電4月營收月增3% 研華減2%

聯電（2303）昨（8）日公告4月營收為204.55億元，月增3％、年增3.6％，是近六個月高點。法人指出，聯電4月受惠...

健鼎第1季 EPS 4.48元

印刷電路板（PCB）族群首季財報陸續出爐，普遍優於預期，業界正面看第2季營運續升溫。健鼎（3044）昨（8）日公布今年首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。