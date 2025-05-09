勤誠第1季 EPS 5.53元 4月營收攀峰

伺服器機殼大廠勤誠（8210）昨（8）日公告首季財報與4月營收，上季度每股純益大賺半個股本，來到5.53元，4月營收則19.74億元，月增14%、年增91%，兩者同創歷史新高。

勤誠今年首季營收41.53億元，季增7.4%、年增49.8%，稅後純益6.7億元，季增42.9%、年增83%，每股純益5.53元，較去年第4季每股純益3.91元、去年同期每股純益3.03元，雙雙大幅成長。

回顧第1季營運，勤誠指出，隨著AI應用加速滲透，帶動終端客戶需求大幅成長，整體專案出貨進度優於預期，新專案開發也如火如荼地開發。此外，今年新切入的機櫃業務亦如預期發展，帶動營收與獲利表現較去年同期顯著提升。

展望第2季，受惠終端客戶需求持續增溫，4月合併營收創下單月新高。勤誠認為，近期受美國關稅政策影響的不確定因素仍在，不排除部分客戶提前備貨，將持續關注終端市場動態與地緣政治發展，並積極與終端客戶及直接客戶討論應對方案，審慎掌握風險與機會，保持靈活調整營運策略、加快全球製造在地化的布局。