外資法人：聯詠首季財報優於預期 但下半年受關稅影響

驅動IC大廠聯詠（3034）7日舉行法說之後，外資法人發布報告指出，聯詠第1季財報優於預期，但下半年受到關稅引發的不確定因素影響。其中，摩根士丹利證券（大摩）將目標價從640元下調到610元，大和則將目標價從490元提高到510元。

大摩指出，聯詠第1季營收季增7%、年增11%，符合預期；每股稅後純益（EPS）為8.65元，比市場共識預期高出7%；毛利率39.8%，高於法人預估的39.5%，主要來自於成本控制；營業利益率為21%，高於大摩預估的20.3%。

大摩指出，聯詠預期第2季營收將季減0.1%（基於1美元兌新台幣32元），低於之前的財測；毛利率預計維持在37%-40%（與第1季相同），但原物料價格上漲（如黃金）及匯率波動可能是變數。依目前預估，新台幣對美元升值1%，將影響聯詠獲利0.2%。

大摩指出，由於下半年的不確定因素，大摩將聯詠2025-2027年的預估獲利分別下修8%、7%、6%，但維持「優於大盤」評級，認為毛利率仍可達到公司預估的40%，且長期還有望上揚。

大和認為，聯詠第1季受惠於中國大陸刺激措施及美國關稅帶來提前拉貨效應，但第2季及第3季將重新平衡。整體而言，聯詠在顯示器規格升級擁有技術優勢，產品及客戶多元化，在邊緣人工智慧（AI）建構周期享有先發者溢價。

此外，大和指出，即使聯詠短期仍缺乏股價上攻的催化劑，但今年現金股利殖利率預估達5.4%，頗有吸引力，有助於緩和總體經濟不確定帶來的下行風險。基於產品及客戶多元化且有現金股利保護，大和將聯詠從「劣於大盤」提升至「持有」，並上調目標價，預估本益比則維持13倍。