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啟碁將拓展歐亞市場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通大廠啟碁（6285）昨（8）日舉行線上法說，董事長謝宏波表示，樂觀看待未來兩年仍維持成長格局，惟關稅及匯率影響，今年營收衝刺1,200億元目標添變數。將積極拓展亞洲及歐洲市場，降低美國市場比重，生產基地也全球化，近期提升墨西哥產能。

謝宏波指出，關稅與匯率是今年兩大變數，尤其關稅經貿政策不確定性升高，恐對全球經濟產生壓力，也連帶影響終端客戶的消費力，而關稅及禁售政策也讓跨國供應鏈有重組壓力。

啟碁日前公布第1季財報，毛利率12.2%，每股純益1.92元。謝宏波表示，未來希望毛利率維持在12%以上。近年啟碁持續推動產品「質變」，來自IoT、WiFi-7、PON、5G FWA等新技術產品出貨占比持續提升，也顯示轉型效益。區域市場部分，美國占啟碁比重逾七成，歐洲及亞洲則為13%及16%，謝宏波指出，近年積極擴大歐亞布局，下半年開始可望有新產品線及專案展開，預估2026年效益浮現。

啟碁 關稅

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