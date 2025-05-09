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王品第1季 EPS 4.41元 漢來美食4.39元

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導

多檔餐飲股財報昨（8）日出爐，王品（2727）、漢來美食單季每股純益皆在4元以上，表現亮眼，分別創下同期次高與歷史次高。

王座首季獲利亦創同期新高，每股純益0.89元；僅六角因中國大陸市場閉店提列損失，面臨首季獲利縮水超過七成。

王品昨日董事會通過首季財報，單季稅後純益3.7億元，年增17.8%，每股純益（EPS）為4.41元，創同期次高表現。王品首季獲利成長幅度遠高於營收增幅，公司表示，是由於營收規模衝高，規模效益顯現所致。

王品同步公告4月自結合併營收17億元，年增4.07%。

漢來美食昨公告第1季財報，單季稅後純益1.85億元，年減7.27%，每股純益4.39元，創下單季歷史次高，僅次於去年首季。公司說明，第1季在農曆新年消費需求提高，及宴會廳企業尾牙、春酒旺季等加持下營收表現亮眼。

漢來美食昨日也公告4月單月營收4.10億元，年增6.2%；累計前四月營收21.4億元，年增3.8%。

六角第1季稅後純益1,194萬元，年減78.7%，每股純益0.26元。公司表示，第1季主因中國大陸市場閉店提列損失。

王座第1季稅後純益1,741萬元，年增率15.9%，營收獲利雙創同期新高，每股純益0.89元。公司表示，今年農曆春節長假加上冷氣團來襲帶動百貨商場的餐飲聚餐消費人潮，使門市營業額成長。

每股純益 營收

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