川湖捍衛專利火力全開 連告3陸廠後又有新對象

伺服器滑軌大廠川湖（2059）8日法說會表示，伺服器訂單能見度沒變，短期訊息很亂，但仍是亂中有序，正面看待產業2026～2027年趨勢。隨輝達（NVIDIA）的GB200與GB300機櫃設計挑戰性高，滑軌專利戰再起，川湖去年出手提告3家陸資廠，副總王俊強表示，累積關鍵核心專利，「若同業不乖（抄襲專利）就會上法院」。

川湖積極捍衛智財權，2024年9月底對京創瑞豐系統集成、無錫泛亞電子工業、南京地升科技提告滑軌侵權，王俊強表示，上一次在中國大陸提告同業侵權官司都花3~5年完結，去年的官司還不知道要打多久，但他語帶透露指出，「發現近期一些同業拿川湖的研發專利在吹捧自己，川湖已經在注意這一點」。

對於是否提告？王俊強指出，未來不排除（提告），或許對手還不知道自己在抄襲，拿別人的專利（川湖的專利影子）吹捧自己，他表示，AI伺服器客戶只會叫類競爭者去創新，不會叫他們抄襲，而他也十分自信，川湖有近500位工程師日以繼夜投入研發，過去2年在GPU伺服器累積豐富專利，「別人要搶是沒辦法搶，除非換專利」。

業界均傳川湖伺服器導軌價格硬，也成其他導軌供應商搶卡位機會，王俊強表示，川湖兩年來在AI伺服器新規格上都扮演重要角色，每家CSP或ODM客戶一定都有相同感覺，或許採購部門不喜歡，但技術發展獲得合理回饋是天經地義的，同業若不換專利，「不乖」將會面臨被蒐證被上法院的結果。

GB300伺服器傳出仍有設計問題需要修改，使得供應鏈也不斷配合調整，下半年量產能否順利展開也成市場關注點，王俊強表示，客戶產品開發積極，每一家速度都很快，川湖策略就是不斷優化產品競爭力，把產品開發得廣，又可以在短時間內提供各種解決方案，過去兩年川湖核心專利累積多，是最有保障、最大的優勢，GB300跟Power Shelf（電源櫃）規格仍一直在變，但越變越困難，技術挑戰變大。

王俊強表示，川湖從2000年開始轉型做伺服器，到了2021~22年疫情期間醞釀了3,000多個專利，將近500多個工程師日以繼夜開發新型專利，努力不容抹煞，賺的是該賺的智慧財產錢，GPU從2023年開始投入，整合了所有的資源投入在AI的世代，2024年底GPU新平台GB200推出，很努力的在業界推動創新，獲得了全世界客戶的依賴、信任，首季的財報就是成績。

川湖首季獲利EPS 26.35元創新高表現搶眼，第2季因基期高，預估持平或小幅成長，下半年則有關稅跟匯率變數，新台幣每升值1%，毛利率及營收就影響0.6個百分點，但整體產業趨勢仍照著方向前進，他更透露2026～2027年很多生意已經做好準備，將展現多元化成果。