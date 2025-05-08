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聖暉財報／首季 EPS 5.18元 為歷年同期新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

聖暉*（5536）董事會8日通過今年首季財報，單季合併營收85.56億元，季減9.9%，年增56.2%。毛利率17.96%，分別季減2.2%及年減2.8個百分點。稅後純益6.43億元，季減13.7%，年減50.3%；每股稅後純益5.18元。第1季營收及獲利表現，均為歷年同期新高。

聖暉*今年首季台灣、大陸、其他（含東南亞）地區營收貢獻占比分別為：54％、28％與18％，其中東南亞地區銷售年增256％，挹注集團營運升溫。

聖暉*表示，觀察國際政局與關稅等變數，各產業將再度重整供應鏈及評估分散區域廠區擴建，以提高產業供應鏈韌性，將對營運加溫。此外，為保持集團營運成長，聖暉*將深化TURNKEY服務及專案工程管理AI數位化等核心技術能力，完善垂直水平資源整合機制，並積極持續投入人力資源擴增，強化人才培育與接案能力，全面提升專案執行效率，以中和通膨外部因素干擾。

聖暉*秉持「環境永續、共創價值、世代共好」企業永續理念，多年落實ESG永續營運方針之優異表現，在臺灣證券交易所「第十一屆公司治理評鑑」中，從1,754家上市櫃受評公司脫穎而出，並已連續十年榮獲公司治理評鑑排名前5％，凸顯聖暉*於維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展等四大構面綜合表現獲得肯定，並致力成為無塵室整合工程業永續發展標竿。

聖暉*8日股價上漲5元，成交量397張，收381元。

東南亞 營收 聖暉

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