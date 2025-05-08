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聯強營收／4月年增2.5% 商用加值與半導體業務同創高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

聯強（2347）8日公告2025年4月合併營收為311億元，創下歷年同期次高紀錄，年增2.5%。儘管市場受關稅議題干擾，聯強商用加值與半導體兩大業務表現依然強勁，雙雙刷新同期新高；通訊業務亦呈現大幅成長，合力推升整體營收表現。

觀察四大業務領域，商用加值業務持續展現穩健成長動能，4月營收達84億元，年增5%，再度改寫同期新高紀錄。半導體業務同樣創下同期新高，營收135億元，年增2%。通訊業務受惠於市場需求暢旺，營收攀升至18億元，年增達24%。資訊消費業務營收則略微下滑至83億元，年減2%。

從區域表現來看，台灣地區商用加值與通訊業務雙雙表現亮眼，推升整體營收大幅成長20%，創下近13年新高。紐澳也較去年同期成長9%，大陸則小幅年減2%。

半導體 營收

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