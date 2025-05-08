振樺電財報／首季「全壘打」 獲利、毛利率、營益率皆創新高

工業電腦廠振樺電（8114）今年首季財報交出「全壘打」，單季營收、毛利率、營益率皆寫下歷史新高紀錄，帶動稅後純益雙成長，季增70.3%、年增504.5%，獲利亦登頂，每股純益（EPS）達6.6元。

振樺電今年首季營收59.19億元，季增21.09%、年增167%，毛利率衝上49.72%，季增4.83個百分點、年增6.22個百分點，營益率28.02%，季增6.38個百分點、年增18.26個百分點，稅後純益6.71億元，營收、毛利率、營益率、獲利皆創下單季歷史新高紀錄。

振樺電2025年第1季線上線下解決方案(O2O Solutions)營收年增約6%，而產業物聯研製中心(Embedded Foundry)則在AI半導體檢測平台持續放量下，第1季營收年增約298%；以區域別而言，第1季營收成長主要仍由美洲地區所帶動，亞洲地區營收則為溫和成長。

振樺電表示，首季毛利率創高，主因高毛利率之系統品牌、醫療與場景定義智能設備營收占比持續提高，貢獻將近八成集團營收，其中AI相關應用占集團營收約75%。

展望後市，振樺電指出，線上線下解決方案因應各系列場景應用的產品布局已趨完整，第1季營收歐洲與印度通路接單相對穩定，後續拓展專案亦陸續展開，預期將持續挹注營收成長動能。惟中東地緣政治衝突未解及關稅政策不明所帶來的不確定性，致使部分地區的專案時程或終端市場需求或有遞延或放緩之影響。而在集團自助解決方案業務方面，與全球電商龍頭主攻之線上購物線下退貨(BORIS)應用順利拓展至全球市場，預期今年將於歐美地區陸續放量。此外，美國政府推動的大眾運輸基礎建設專案仍持續進行並貢獻營收，整體營運成長潛力仍可期。

在產業物聯研製中心方面，振樺電表示，傳統工控、Data Center及網通需求在客戶庫存明顯去化後，業績均逐步回升，智慧醫療則依然穩健貢獻營收獲利；AI半導體檢測方面，GPU晶片及模組測試平台在舊世代產品升級更新不斷推升需求下，相關訂單能見度依舊良好，全年穩健成長；而運算板測試平台於過去兩季全面於台灣及墨西哥部署後將進入維運高峰期。

在全球貿易環境持續受到關稅政策不確定性及新台幣外匯市場波動度劇烈升高影響下，振樺集團除持續仰賴線上線下整合解決方案與產業物聯研製中心兩大引擎平衡業務發展及透過場景定義智能設備（SDA）商業模式，在穩健獲利的基礎上，持續深化市場布局並探索更具成長潛力之應用場景。

惟因應關稅之不確定性，原定下半年訂單有提前拉貨的趨勢，增加未來季營收的波動。此外，集團亦積極因應全球供應鏈重組之變動，加速推動北美地區產能擴充與維運能力布局以提升區域服務效率與營運彈性，進一步提升市場應變能力。