宏達電財報／首季 EPS 4.86元 終結連續27季虧損

宏達電（2498）8日公告首季每股純益4.86元，較去年第4季每股虧損0.98元、去年同期每股虧損1.08元，雙雙轉虧為盈，轉盈主因來自認列出售VR部門予Google，終結連續27個季度虧損。

宏達電今年元月與Google簽署協議，宏達電將獲得Google支付的交易價金2.5億美元（約新台幣82億元），而部分宏達電XR研發團隊成員將加入Google，且XR智慧財產權非專屬授權（IP）將授予Google使用，預估可為宏達電貢獻每股純益9.83元。

宏達電今年首季稅後純益40.54億元，但營業利益卻虧損11.44億元，換言之，若扣除出售XR部門所獲得的利益，實際上宏達電今年首季的本業仍呈現虧損。

展望未來，宏達電日前宣布美國電信巨擘AT&T、高齡沉浸式健康照護創新公司Mynd Immersive，以及美國最大合約復健服務提供商（即第三方復健機構）Select Rehabilitation，於全美高齡照護機構社區共同推動新一代高齡沉浸式XR治療計畫。

業界人士表示，雖然宏達電已連續六年虧損，且當前的XR產品仍無法讓公司直接轉虧為盈，但本次與AT&T等合作夥伴的高齡沉浸式XR治療計畫，已象徵宏達電的XR產品深獲國際客戶肯定，未來若能建立有效的商業模式，營運表現值得期待。

另一方面，宏達電依然持續參加海內外各種科技大展，藉此大秀肌肉，今年初在MWC 2025展會中以VIVERSE、XR、AI與5G為核心，展示科技如何重塑通訊、娛樂與企業應用，加速3D沉浸式網路，打造更開放、沉浸且互通的未來數位新世界。