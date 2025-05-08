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高力營收／4月創歷史新高 四大產品線顯著成長

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

高力（8996）8日公布4月營收5.1億元，年增60%，創歷史新高，今年累計營收15.2億元，年增36.4%。

高力表示，4月營收大增逾六成，主要受惠於板式熱交換器及熱能產品之營業額，較去年同期分別增加16.32%及99.27%所致。

高力表示，預期未來幾年公司四大主要產品營收均會顯著成長。

熱交換器事業方面，高力指出，為降低成本與攻入AI散熱領域，公司將積極開發不同的專屬熱交換器。

此外，近年來成長較迅速的熱泵相關應用，去年因客戶去化因素，導致營收成長較低，但今年從客戶端下單的狀況來看，去化的狀況已差不多結束，今年熱泵需求會有所回升。

燃料電池方面，公司將穩固與主要客戶的Bloom Energy合作，也將優化精實生產管理。

燃電事業方面，高力將增加更多的半自動化生產製程來提高產量，降低成本以提高獲利；氫能事業方面，未來繼續投入天然氣熱裂解產氫固碳設備開發等項目。

此外，為布局AI市場與擴充產能，高力於泰國設立新生產基地，預計2027年投產。

展望2025年，高力表示，將積極爭取國外設備大廠及大型代理廠商，擴大經銷據點與銷售面，全力衝刺內外銷市場，提升市占率。

營收

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