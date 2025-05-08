士電財報／交貨挹注本業大成長 第1季 EPS 2.35元創單季新高

士電（1503）8日發布首季財報，第1季稅後純益12.22億元，年增3.6％，每股稅後純益（EPS）2.35元，創單季新高紀錄。士電指出，去年首季因有認列業外的金融評價利益，獲利表現不錯，但今年首季是本業大幅成長，在交貨下，三大事業群包括重電、自動化及機器事業群皆同步成長，讓單季獲利繳出佳績。

士電目前在手訂單滿檔，能見度可達2027年以上，士電指出，受惠台電強韌電網計畫、綠能產業、半導體擴廠、AI資料中心建置等，陸續都有接獲新訂單，今年首季則是消化1到2年前所接的訂單，以重電事業群表現最佳，自動化及機器事業群表現也不俗，受惠市場熱絡，亦較去年同期成長，另，外銷事業也有成長。

士電指出，今年重電事業群可望持續成長，為了配合政府目標，提前4年完工台電強韌電網，正積極趕工中，設備、資源、人力都在優化調整腳步中，希望能夠完成台電的需求，目前看起來是相當有信心。

產能方面，士電指出，在台電、民間綠能及外銷三大動能下，目前產能已達極限，為了因應未來3年至5年需求，將興建新廠提升接單能力，其中，大型變壓器廠預計今年8月完工，可陸續生產出貨，屆時產能可提升30%，中型變壓器廠預計明年下半年完工試車，完工後可紓解大小型變壓器，預期完工後產能可提升3到4成。