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勤誠財報／首季大賺半個股本 4月營收同步創新高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

伺服器機殼大廠勤誠（8210）8日公告首季財報與4月營收，上季度每股純益大賺逾半個股本，來到5.53元，而4月營收則來到19.74億元，月增14%、年增91%，兩者同創歷史新高。

勤誠今年首季營收41.53億元，季增7.4%、年增49.8%，稅後純益6.7億元，季增42.9%、年增83%，每股純益5.53元，較去年第4季每股純益3.91元、去年同期每股純益3.03元，雙雙大幅成長。

回顧第1季營運表現，勤誠指出，隨著AI應用加速滲透，帶動終端客戶需求大幅成長，整體專案出貨進度優於預期，新專案開發也如火如荼地開發。此外，公司今年新切入的機櫃業務亦如期發展中，帶動整體營運維持穩健向上趨勢，營收與獲利表現較去年同期顯著提升。

展望第2季，受惠於終端客戶需求持續增溫，勤誠4月合併營收創下單月歷史新高。勤誠認為，近期受美國關稅政策影響的不確定因素仍在，不排除部分客戶提前備貨，公司將持續關注終端市場動態與地緣政治發展，並積極與終端客戶及直接客戶討論應對方案，審慎掌握風險與機會，同時保持靈活調整營運策略、加快全球製造在地化的布局。

此外，勤誠指出，公司的主要終端客戶們都已公告2025年資本支出將持續擴大，可望帶動相關伺服器需求，公司也將緊跟最新技術規格，並積極與CPU及GPU供應商深化各類機構整合專案；整體而言，公司對第2季營運展望保持審慎樂觀的態度，力求穩健因應市場變化、續創佳績。

勤誠預計5月9日召開線上法說會，屆時將進一步說明本季展望以及美國關稅戰影響。此外，勤誠今年也將參加台北國際電腦展，並首次展示三大商務模式，包含JDM/ODM、OEM、OTS（標準品），藉此大秀伺服器機構件的設計與製造實力。

勤誠 營收

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