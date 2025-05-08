王品財報／單季EPS 4.41元優於預期 規模經濟顯現

王品（2727）8日召開董事會，會中通過第1季合併營收59.5億元，季增7.75%，年增5.35%，創下單季歷史最高紀錄，單季稅後淨利3.7億元，年增17.8%，EPS為4.41元，創同期次高表現。王品首季獲利成長幅度遠高於營收增幅，公司表示，是由於營收規模衝高，規模效益顯現所致。

王品同步公告4月自結合併營收17億元，年增4.07%。其中，台灣事業群13.9億，年增4.94%，包括「肉次方」和「青花驕」誕生四家營收千萬元大店。大陸事業群止跌回穩，經歷長達15個月的負成長之後，4月營收3.1億，年增0.31%。累計前四月營收76.2億，年增5.09%。

展望第2季，看好5月母親節聚餐、6月畢業季與謝師宴需求暢旺，王品持續加速展店腳步，旗下品牌也推出多樣應景活動攬客。5月底前，出示指定活動畫面前往「阪前鉄板焼き」，就招待價值680元黑鑽海鮮珠寶盒，「青花驕」款待松阪豬牡丹。到「藝奇日本料理」消費限定金額以上套餐，就招待媽媽享用明太子鮮蝦佐干貝。跟媽咪穿同色系服裝前往「西堤牛排」，媽媽選購經典套餐就款待戰斧豬排。