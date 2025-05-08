宏達電第1季轉盈EPS 4.86元 終止連27季虧損

宏達電8日公佈2025年第一季截至3月31日之合併財務報告，營收7.1億元，營業毛利率37.6%，營業淨損11.4億元，營業利益率為-161.5%，歸屬於母公司業主淨利為40.5億元，每股純益4.86元；在與Google完成2.5億美元協議下， 首季轉盈， 終止自2018年第2季以來、連續27季的虧損。

宏達電表示，與Google已在第1季完成2.5億美元協議，部分HTC的XR研發團隊成員加入Google，並授予Google使用XR智慧財產權非專屬授權（IP），此協議強化HTC在XR 生態系統持續發展的策略，打造VIVE品牌，實現更精簡的產品組合，並專注於未來平台、更高的營運效率和財務靈活性的長程規劃與發展。

宏達電表示，在MWC 2025展示最新XR技術應用；VIVE Mars CamTrack提供輕量高效的虛擬製作解決方案，搭載AI動態互動功能，實現精準攝影機追蹤與虛擬場景即時互動。VIVE推出VIVE Host一對多的VR多人同步管理解決方案，提升教育與企業訓練沉浸體驗，並攜手國際夥伴，展示XR技術在工業訓練、心理健康與企業應用等領域，為企業與消費者帶來更開放、多元、智慧的網際網路體驗。

VIVERSE於MWC 2025推出免編輯程式碼的3D創建平台VIVERSE Create及全新3D內容託管與共享平台VIVERSE Worlds。透過AI 3D創建平台與開放互通架構，可迅速將2D素材轉換為3D模型與場景，並與Sketchfab資料庫無縫整合，大幅降低3D內容創建門檻，加速3D網際網路發展。搭載獨家渲染串流技術Polygon Streaming，即使在低頻寬環境下也能即時呈現高解析畫面。

另外，G REIGNS於MWC 2025發表AI驅動的智慧工廠應用，涵蓋自主移動機器人（AGV）、AI安全監控與無人機檢測，推動工業5.0、無人倉儲與遠端管理等應用，協助企業提升效率與安全性。G REIGNS也與聯發科共同展示6G混合計算（Hybrid Computing）技術，探討未來6G網路的發展藍圖及應用可能性。

G REIGNS將「HTC 5G專網及邊緣雲VR解決方案」導入日產汽車，提供穩定、高速、低延遲的沉浸式協作環境，確保團隊協作可在無干擾的安全通訊環境中運行，並結合高速通訊與雲端運算技術，建立5G無線VR技術在產業設計領域中的先進示範應用，讓設計團隊得以即時執行高精密度協作，加速產品開發週期並提升決策品質，為設計流程帶來全新突破。