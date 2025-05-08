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台郡財報／首季 EPS -1.76元、虧損收斂 續轉型今年半蹲馬步

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

台郡（6269）8日召開法說公布財報，2025年第1季營收51.7億元，基本每股虧損為1.76元，較前一季收斂，上半年營運受國際局勢大幅震盪影響，台郡提到，持續以精實管理及優化產品組合力求改善財務結構，今年延續轉型半蹲馬步，期待後年收割效益。

台郡說，去年營運低潮，今年看來關稅匯率等衝擊但公司全年營運方向仍清楚加速轉型，定義公司為訊號傳輸方案解決提供者。

台郡觀察，局勢變動對國際客戶來說仍穩定，公司國際客戶可應對考驗，其次新開發的AI與伺服器、智慧眼鏡領域逐步收割明年更有大幅成長，今年半蹲馬步，明後年收割投資轉型成果。另外台郡股價低於淨值將買庫藏股。

台郡也指出，加速轉型提升產品價值來面對關稅匯率衝擊：2025年自5月開始面對關稅及匯率衝擊影響，公司營運策略將以加速轉型，開展AI傳輸技術整合及專注行動裝置產品結構調整布局。

匯率 台郡 關稅

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