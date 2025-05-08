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緯穎財報／首季 EPS 大賺52.7元 季增逾38%、創新高

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
緯穎董事長暨策略長洪麗寗。記者曾吉松／攝影
緯穎董事長暨策略長洪麗寗。記者曾吉松／攝影

緯穎（6669）董事會通過第1季財報，受惠通用與AI伺服器需求暢旺，單季稅後純益達97.93億元，季增38.97%，年增1.08倍，創新高，每股純益52.7元。緯穎董事會同時通過晉升林威遠為總經理暨執行長。

緯穎第1季合併營收1,706.55億元，季增47.6%，年增145.1%；毛利率8.7%，季減0.7個百分點，年減2.4個百分點；營益率7.02%，季減0.01個百分點，年減1.4個百分點；淨利率5.7%，季減0.4個百分點，年減1.1個百分點。

緯穎董事會也通過，為推動業務增長，並強化管理人才團隊，以支持公司長期發展，晉升林威遠為總經理暨執行長。

緯穎表示，為落實專業分工、簡化管理流程、提高整體營運績效及市場競爭力，已於5月1日完成分割台南分公司讓與子公司緯穎智造。

緯穎指出，因應政經動態與客戶需求，持續布局全球供應鏈，強化區域性生產韌性。面對全球人力成本上升及生產效率要求，也繼續加速導入自動化生產與智慧製造技術，進一步提升生產效率和品質穩定度。

緯穎看好資料中心市場長期需求成長，持續投資深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發，將於台北國際電腦展期間，展出與技術夥伴合作的多項研發成果。

緯穎

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