緯穎財報／首季 EPS 52.7元創新高 總座林威遠晉升 CEO

緯穎（6669）8日公布第1季稅後純益為97.93億元，季增38.96%，較去年同期成長108.05%，每股純益為52.70 元。經營團隊表示，單季獲利表現優於預期，主要受惠「通用伺服器」與「AI伺服器」需求旺盛，2025年第1季合併營收、獲利、基本每股盈餘均創下歷史新高。

展望未來，緯穎表示，公司持續看好整個「資料中心市場」長期需求成長趨勢，並將持續投資深化AI、運算與散熱等相關技術與產品開發，公司將於台北國際電腦展期間(5/20-5/23)，並將展出與技術夥伴合作的多項研發成果，預計將吸引大批市場投資人關注。

根據緯穎財報顯示，2025年第1季合併營收達1,706.55億元，年增145.1%。營業淨利為119.81億元，稅前淨利為 125.23億元，稅後純益為97.93億元，季增38.96%，較去年同期成長108.05%至於毛利率則年減2.4個百分點至 8.7%、營益率年減1.4個百分點至7.0%、稅後淨利率年減1.1個百分點至5.7%。緯穎首季每股純益為52.70元，高於去年同期的26.92元。緯穎本季合併營收、獲利、每股純益均創歷史新高。

緯穎表示，公司8日召開董事會，會中通過2025年度第1季財務報表及多項議案，其中，團隊為推動業務增長，並強化管理人才團隊，以支持公司的長期發展，公司董事會通過晉升林威遠為總經理暨執行長。為了落實專業分工、簡化管理流程、提高公司整體營運績效及市場競爭力，公司已於5月1日完成分割台南分公司讓與子公司緯穎智造股份有限公司。

此外，因應政經動態與客戶需求，緯穎持續布局全球供應鏈，強化區域性生產韌性。面對全球人力成本上升及生產效率要求，也繼續加速導入自動化生產與智慧製造技術，進一步提升生產效率和品質穩定度。