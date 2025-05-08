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川湖法說會／能見度沒有改變 第2季持平或小幅優於第1季

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

伺服器滑軌廠川湖（2059）8日舉行法說會，該公司表示，第2季將持平或小幅優於第1季，能見度沒有改變，下半年要看第2季的基期，以及7、8月關稅的結果與匯率走勢，輝達（NVIDIA）GB200順順出貨，GB300架構沒有改變，2026到2028年都將是不錯而且穩定成長的時期。

川湖執行副總王俊強表示，川湖95%應收帳款來自美元，新台幣兌美元每升值1%，影響毛利率約0.6%，創造公司的核心價值，比匯率波動那幾％還要重要，新台幣升值，直接的影響就是營收與毛利，川湖的因應措施，就是提升技術能力，今年展望與能見度沒有改變，需求都在，改變的只有關稅與升值。

他說，關稅的問題無人知道，也沒有人可以下定義，川湖能做的就是到美國設廠，美國生產成本貴，搞不好客戶願意付款，規劃在美國做高度敏感的產品就好。

美國廠的證照已經拿到，配電與設備已經準備好了，明年中可以看到開始營運，預期美國將占整體產能25%上下，由於很多台灣ODM廠在德州休士頓，都在川湖附近，這有加分作用，至於哪些產品從美國出貨，還是要與客戶討論。

針對GB200出貨狀況？他說，去年12月開始出貨，一直在拉貨，沒有瓶頸，雖然外界說法眾多紛紜，但還是一直成長。至於GB300進度？他指出，架構與時程都沒有改變，還是會推出。

他強調，GB300正在如火如荼設計中，電力（Power）層一直在變，永遠變不完，而且愈變愈困難。不管是GB200與300，這是產業趨勢，目前GB200順順的出貨，GB300不能確定，因為這是由輝達的晶片來決定，應該是亂中有序，慢慢擴大，先進技術總是要經過一兩年的整合，學習曲線一定會上來。

他指出，在2022年疫情期間，就已經講2023/24/25年會很好，現在我們也講，2026/27/28年會不錯，穩定成長，川湖是在對的趨勢上，做對的產品，我們有很強的專業研發製造能力，這是川湖的優勢。

新台幣 美國

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