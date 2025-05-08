華立財報／首季每股稅後純益1.94元 屏南氖氣提純工廠試產

高科技材料設備供應商華立（3010）8日公布2025年第1季財報，在關稅、地緣政治等不確定因素衝擊下，營運表現仍繳出亮眼成績。第1季營收達185.99億元，創歷年同期次高紀錄，年增7.8%；毛利13.92億元，年增5.3%；稅後淨利5.81億元，年增17.0%，每股稅後純益（EPS）達1.94元。

展望第2季，公司觀察，因美國暫緩實施90天高額關稅，市場出現急單效應，部分客戶提前拉貨，公司將持續衝刺營收與獲利，同時強化風險與成本控管，靈活因應市場變化。

現金股利由每股5元調高至5.3元

華立長期展現穩健的經營績效，4月14日董事會決議，將今年度現金股利由原訂每股5元調高至5.3元，以實際行動回饋股東支持。此次股利調升，不僅反映公司優異的獲利能力，也傳達對未來營運前景的信心。此外，華立近期獲台灣指數公司納入「特選價值成長報酬指數」成分股，再次彰顯其成長性與價值面獲得市場高度肯定。

成功切入PCB產業及半導體後段封測製程 再跨入電子五哥AI伺服器組裝自動化產線

為面對不斷變化的地緣政治環境，電子製造業在生產基地遷移過程中，AI智慧製造以及自動化成為首要投資。華立憑藉多年來在智能工廠自動化的深厚經驗，繼成功切入PCB產業及半導體後段封測製程後，近年更跨入電子五哥的AI伺服器組裝自動化產線，為全球AI運算領導企業量身打造客製化解決方案，營收已實現倍數成長。隨著全球供應鏈調整，客戶在台灣及海外市場加速擴大產能，華立在自動化的營運表現有望持續翻倍增長。

先進製程帶動光阻液研磨液等產品營收穩健成長

儘管全球景氣受到川普關稅政策影響增添變數，但在AI趨勢不變及主力客戶製程技術領先下，客戶端的先進製程受惠AI應用的雲端、邊緣等高速運算需求，目前產線依舊滿載，帶動華立的光阻液、研磨液、溼式化學品、特殊氣體等產品營收穩健成長。隨著年底下一代先進製程進入量產，華立在基準產品取得優勢市占，可望為下半年及明年業績挹注強勁動能。

全台唯一的氖氣提純工廠將試產 未來計畫進軍混合氣體的服務

此外，華立在屏南產業園區打造全台唯一的氖氣提純工廠，氖氣為晶片製程中關鍵的雷射氣體原料，預計第2季啟動試量產，第3季完成主要客戶認證，年底前開始放量貢獻營收，未來更計畫進軍混合氣體的服務。過去，高純度氖氣高度依賴進口，在地化生產不僅提升供應鏈韌性、縮短運輸時程與成本，更有助減碳，實現供應商、客戶及ESG的三贏目標。

華立引進銷售的高解析度乾膜，在IC載板領域受惠於高速運算、AI GPU及ASIC晶片等應用，已成功取得重點客戶的主要訂單。在PCB市場方面，華立則聚焦LEO低軌衛星、光收發模組以及AI伺服器HDI主板等高成長領域，客戶需求持續強勁。特別是在網路通訊加速發展的時代，低軌衛星具備高覆蓋率、高頻寬的技術優勢，客戶端陸續接獲多家全球知名低軌衛星業者的大量訂單，帶動業績呈現高雙位數的成長。