宏達電終結連27季虧損 第1季每股賺4.86元

宏達電公布首季財報，每股盈餘4.86元，終結連續27個季度虧損；HTC與Google在第1季完成2.5億美元協議，部分HTC的XR研發團隊成員加入Google，並授予Google使用XR智慧財產權非專屬授權（IP）。

宏達電今天公布2025年第1季合併財報，營收新台幣7.1億元，營業毛利率為37.6%，營業淨損11.4億元，營業利益率-161.5%，歸屬於母公司業主淨利為40.5億元，每股盈餘4.86元。

HTC與Google已於第1季完成2.5億美元協議，宏達電表示，此協議強化HTC在XR生態系統持續發展的策略，打造VIVE品牌，實現更精簡的產品組合，並專注於未來平台、更高的營運效率和財務靈活性的長程規劃與發展。