光寶營收／4月134.08億元 月增0.4%

光寶科（2301）公布4月合併營收134.08億元，月增0.4%，年增26.5%，光寶表示，4月來自光電、雲端及物聯網、資訊及消費性電子三大部門營收均為年增。累計今年前四月合併營收498億元，年增27%。

4月來自光電部門營收占比19%；其中，光耦合器高階產品、不可見光於感測應用出貨成長、及Mini LED在新一代電競PC與手機的出貨，帶動整體光電營收年增近一成。

至於雲端及物聯網部門營收占比43%；其中，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增近五成。

資訊及消費性電子部門營收占比38%；受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星電源、遊戲機電源與智慧輸入裝置出貨成長，資訊及消費性電子部門年增超過15%。