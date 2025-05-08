智邦財報／第1季 EPS 9.17元 賺贏去年上半年總和
網通大廠智邦（2345）第1季營運不僅淡季不淡，除營收創新高，毛利率20.1%，稅後純益51.27億元，年增128.54%，每股稅後純益9.17元，再創歷史新高，且單季獲利賺贏去年上半年的8.64元。
智邦今日董事會通過第1季財報，第1季合併營收427.51億元，年增126.82%，季增9.70%，創單季新高，營業毛利86.04億元，年增118.76%，季增6.86%；毛利率20.1%，略低於上季的20.7%及去年同期的20.9%，合併營業利益59.05億元，年增207.38%，季增14.25%。
此外，智邦公布第1季合併稅前淨利為62.82億元，年增125.11%，季增11.01%；合併稅後純益為51.27億元，年增128.54%，季增13.31%，每股稅後純益9.17元。
第1季為傳統淡季，但智邦營收、獲利淡季不淡，均創下歷史新高。日前智邦公布4月營收再創歷史新高，單月獲利177.8億元，月增2.7%，年增153.4%，創歷史單月新高，累計前4月營收605.32億元，年增134%，創歷史同期新高。
智邦來自超大規模客戶需求持續增加，AI產品出貨持續增溫，800G產品出貨暢旺，預估今年800G產品占比約一成，日前外資就維持智邦「加碼」評等，目標價888元
近期因應美國關稅政策，不少廠商反應客戶有提前拉貨現象，智邦表示，營收成長主因為客戶需求增加，僅一小部分是提前拉貨。
法人表示，目前智邦主要生產基地為台灣及越南，但同時也在美國爾灣及墨西哥設置組裝產線，降低關稅風險。
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