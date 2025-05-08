晶睿營收／4月6.95億元 月減3.4%、年成長27.4%

安控廠晶睿（3454）8日公布4月營收6.95億元，月減3.4%，年成長27.4%。累計今年前四月營收26.7億元，年增25.3%。

晶睿表示，隨著代工和品牌雙事業維持穩健的銷貨動能，4月營收年增27.4%，其中，品牌事業在亞太、歐洲市場業績表現較佳。同時，為拓展商機、強化宣傳AI安防解決方案，晶睿4月參展全球規模最大的美西國際安全科技展(ISC West 2025)，近日更參加台北國際安全科技應用博覽會(Secutech 2025)，展示AI應用與雲端的無縫整合，滿足實際場域的智慧升級需求，加速推動垂直市場提升安防效率。

面對近日國際經貿局勢動盪，晶睿通訊持續觀察各國政策，進行風險評估，並與全球客戶及通路合作，依據市場情況採取適當的避險作為，以穩定營運成果與財務表現。