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中興電營收／4月21.79億元 單月、前四月均創同期新高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

中興電（1513）8日公告，4月營收21.79億元，年增13.97%；累計今年前四月營收86.27億元，年增7.16%，單月、前四月均創同期新高紀錄。

中興電為國內唯一通過台電345kV氣體絕緣開關（GIS）認證廠商，在台電強韌電網計畫加持下，自去年以來，幾乎每月營收都繳出創同期新高的好成績，營運相當穩健。

中興電指出，目前在手訂單393億元，且除了受惠台電強韌電網計畫外，台電能源開發計畫2025年到2035年預計有7,889億元預算，也將為重電產業帶來的龐大的商機。此外，水力抽蓄發電設備和離島發電也會是爭取的重點訂單之一，其中中興電在蘭嶼、綠島等離島發電機組將在今年完工，未來尚有36部機組待汰舊。

產能方面，中興電指出，嘉義廠已經完成廠房改建，預估4月可自動化焊接與AI報價系統提升生產效率，拿到使照，林口廠也完成1,880坪倉庫擴建，產線順暢度有所提升，預估今年產能可提升20%。明年則不再投資興建廠房，但會透過自動化焊接與AI報價系統提升生產效率，產能可再提升15%至20%。

法人認為，夏日用電高峰將至，加上下半年台電拉貨速度有望增快，且隨著外籍勞工資格審核陸續到位，可望重拾復甦動能，預期下半年營運表現可優於上半年，全年營運有望持續維持成長態勢。

台電 營收

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